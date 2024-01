Neste domingo, 21, a ação eficaz da Rádio Patrulha resultou na prisão de um membro de uma facção criminosa, portando uma pistola e munições.

A prisão do suspeito ocorreu em uma chácara linha 1 no Km 3, em Vilhena, reforçando a atuação policial no combate à criminalidade na região.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha, recebeu informação que um membro de uma facção identificado pelas iniciais V.M.R., conhecido por “Pilão ou Boneco” estaria escondido no endereço citado e portava uma arma de fogo do tipo pistola, sempre carregada e na cintura.

Levantamento feito por investigadores do Núcleo de Inteligência (NI) da Polícia Militar, apontou que o suspeito seria integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), e ainda conforme identificado circulava nas redes sociais uma foto do suspeito reafirmando que mataria todos que não os ajudassem com dinheiro ou armas.

Contudo, de posse da denúncia de crime e na tentativa de enfraquecer as facções, ao quais tem aterrorizado a população de Vilhena nos últimos meses, os militares foram para o endereço onde estaria o suspeito para averiguar a veracidade da informação.

Todavia, assim que os PMs chegaram ao local, o suspeito saiu correndo pelos fundos da casa em direção a mata numa tentativa de fuga, sendo perseguido e detido.

O suspeito portava uma pistola marca Taurus modelo G2c, calibre 9mm, mais 3 carregadores e 33 munições intactas do mesmo calibre, onde a arma se encontrava condicionada a pronto emprego no momento da prisão.

A companheira do suspeito presenciou a prisão do amasio e autorizou a polícia proceder revista na residência, onde em um pote na sala foi localizado uma porção de substancia análoga a maconha, na qual o suspeito disse que era para seu consumo pessoal.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para à delegacia de Policia Civil, onde ao chegar, um advogado já estava o esperando para acompanhar seu cliente.

A ação da Rádio Patrulha ressalta a importância do trabalho policial no enfrentamento ao crime organizado, reforçando a necessidade de cooperação entre as forças de segurança e a comunidade para criar ambientes mais seguros e livres de atividades criminosas. A Polícia Militar continuará intensificando suas operações e patrulhamentos para assegurar a ordem e a paz na região.