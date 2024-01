Na tarde deste domingo, 21, um criminoso armado realizou um assalto a um mercado localizado na Avenida Melvin Jones, no bairro Moises de Freitas, em Vilhena.

De acordo com imagens gravadas por câmeras de segurança, o ladrão entrou no estabelecimento e agiu como se fosse cliente, em seguida sacou uma arma aparentado ser pistola e rendeu duas mulheres que estavam nos caixas e uma criança.

Ele ordenou que elas entregassem os valores que haviam nos caixas, além do dinheiro o bandido também pegou alguns produtos. Na sequencia o ladrão fugiu tomando rumo ignorado. A Polícia Militar foi acionada e de posse das imagens está em campo a procura do suspeito.

No sábado, 20, um ladrão com as mesmas características e usando da mesma tática assaltou uma distribuidora na Avenida Rondônia.

A população é encorajada a colaborar com informações que possam auxiliar na identificação e captura do assaltante, entrando em contato com a Polícia Militar ou utilizando os canais de denúncia disponíveis.

As autoridades afirmam estar trabalhando intensamente para garantir a segurança da população e prometem tomar medidas para prevenir incidentes semelhantes no futuro. A comunidade espera que a justiça seja feita e que a sensação de insegurança seja mitigada com ações eficazes por parte das autoridades competentes.

>>>Vídeo foi desfocado: