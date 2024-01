Um apenado que não retornou após usufruir do benefício da “saidinha”, um programa que permite a saída temporária de detentos em datas específicas, foi capturado na tarde desta segunda-feira, 22, pela Polícia Militar (PM), em Vilhena.

O homem, cujo nome não foi divulgado, apenas o apelido “Telescópio”, deveria retornar ao sistema prisional no prazo estabelecido, mas optou por não voltar, tornando-se foragido da justiça. A “saidinha” é um benefício concedido a presos que cumprem pena em regime semiaberto, possibilitando a reintegração temporária à sociedade.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o foragido é figura conhecida no meio policial por práticas delituosas na região. Ele andava tranquilamente pelas ruas do bairro Cristo Rei, quando os militares o avistaram, e assim que ele percebeu a presença da viatura, empreendeu fuga pulando muros e invadindo quintais, sendo detido após uma longa perseguição.

Após o registro da ocorrência na delegacia Polícia Civil, o foragido foi conduzido de volta ao sistema prisional.

Esse episódio destaca a importância de revisões constantes nos procedimentos de liberação temporária de detentos, visando evitar situações semelhantes e assegurar a confiabilidade do sistema penal.