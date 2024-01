O meteorologista Arthur Müller, prevê que a terça-feira (23) será de chuvas volumosas no litoral de São Paulo e Rio de Janeiro.

O acumulado em 24 horas pode passar de 80 milímetros, deixando a região sob risco de alagamentos e deslizamentos.

Sul

O tempo deve ficar mais firme na região na terça-feira, com tendência de chuva volumosa somente no extremo oeste de Santa Catarina e litoral do Paraná, na qual o acumulado pode variar entre 30/60 mm em 24 horas.

O litoral paranaense fica sob risco de alagamentos.

A temperatura máxima deve ficar entre 24/25ºC em todas as áreas de baixada nos três estados. No geral, os trabalhos em campo devem seguir normalmente.

Sudeste

Há risco para alagamentos e deslizamentos na faixa litorânea de São Paulo e Rio de Janeiro. O acumulado em 24 horas pode passar de 80 mm.

Deve chover também no Espírito Santo e Minas Gerais com volumes entre 20/40 mm, contribuindo com a boa umidade do solo.

No interior de São Paulo, o tempo deve ser mais ensolarado, com a temperatura máxima em torno de 28ºC. O ar mais frio predomina, aliviando o calor em todas as áreas.

Trabalhos em campo devem seguir normalmente no Triângulo Mineiro, Espírito Santo e centro-oeste de São Paulo; em outras áreas, a chuva pode causar transtornos nos trabalhos em campo.

Centro-Oeste

O tempo deve ficar chuvoso em Mato Grosso e Goiás, com acumulado em 24 horas podendo variar entre 20/50mm em todas as áreas.

A chuva pode atrapalhar os trabalhos em campo, porém contribui para a boa umidade do solo.

Em Mato Grosso do Sul, predomínio de tempo mais firme, com chuvas mal distribuídas que giram em torno de 10 mm. A temperatura máxima na faixa oeste de Mato Grosso do Sul deve chegar a 36ºC, agravando a situação hídrica da região.

Nordeste

A Zona de Convergência do Atlântico Sul deve voltar a atuar na região, levando volumes de chuva entre 30/80 mm que devem ocorrer no sul do Maranhão, centro-sul do Piauí e Bahia, contribuindo com as pastagens e ajudando no ciclo das lavouras recém-semeadas.

Nas demais regiões, o tempo deve seguir quente, com temperatura máxima na casa de 35ºC, acumulados de precipitação mal distribuídos que ficam na casa dos 10 mm, agravando a situação hídrica da faixa norte e nordeste da região.

Norte

A Zona de Convergência Intertropical continua atuando no extremo norte do país, levando chuva para o estado do Amapá, com acumulado em 24 horas ficando em torno de 20/30 mm, mesma quantidade esperada para o Acre, Rondônia, Tocantins, Pará e Amazonas.

Essa chuva contribui com as pastagens e cultivos em desenvolvimento, não atrapalhando os trabalhos em campo.

Em Roraima, a temperatura máxima deve chegar a 37ºC, e não há previsão de acumulados significativos, agravando a situação de déficit hídrico no estado.