A deputada Dra. Taíssa (PSC) protocolou uma indicação parlamentar para a revitalização do Museu de Guajará-Mirim.

A iniciativa visa preservar a história da antiga Estação da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que desempenhou um papel fundamental na região desde sua inauguração.

A indicação, apresentada com base nas normas vigentes e com objetivo de salvaguardar os direitos e interesses do público em geral, destaca a importância do museu não apenas como um depósito de artefatos ferroviários, mas como um testemunho vivo da trajetória dos operários, ferroviários, soldados da borracha e indígenas que moldaram a história local.

Em resposta, a Secretaria de Estado da Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) reconhece a solicitação da deputada Dra. Taíssa, ressaltando a responsabilidade da Jirau Energia na revitalização do Museu, conforme estabelecido nas Medidas Compensatórias. A pasta ciente dos compromissos institucionais para com o patrimônio, enviou um ofício à empresa em questão, solicitando informações atualizadas sobre o andamento do processo de restauração e revitalização do local.

A parlamentar destaca a importância de unir esforços para preservar a identidade histórica da região e impulsionar o turismo local. “A população aguarda os desdobramentos dessa iniciativa parlamentar, que promete não apenas restaurar um prédio, mas também resgatar e preservar a rica herança cultural de Guajará-Mirim”, expressou a parlamentar.

A deputada enviou um ofício à Jirau Energia, e aguarda respostas sobre a revitalização do Museu de Guajará-Mirim, confiante no compromisso da empresa com o enriquecimento cultural de nossa região.