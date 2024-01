O Programa Gênesis, uma iniciativa transformadora na capacitação de gerentes e líderes de negócios, criada e ministrada pelo professor e consultor empresarial Vinicius Paiva, retoma suas atividades após um período de férias.

Com início marcante em junho de 2023, o programa retoma nesta próxima terça-feira, 23 de janeiro, já impactando mais de 450 alunos com sua metodologia inovadora e conteúdo abrangente.

Realizado em Rondônia, Mato Grosso e outros Estados, o Programa Gênesis oferece aulas presenciais na cidade de Vilhena, com transmissão ao vivo para os alunos de outras localidades, abraçando assim uma gama diversa de participantes. Além de que essas aulas ficam gravadas e disponíveis para os alunos poderem rever o material.

“Tu vais encontrar no Programa Gênesis uma experiência que vai além da formação profissional que conheces. Com minha orientação, tu vais te capacitar não só para subir a degraus de liderança nas empresas, mas também para te transformares numa pessoa mais consciente e apta a enfrentar os desafios da vida”, explicou o professor e consultor empresarial, Vinicius Paiva.

O especialista diz ainda que a essência do programa é moldar líderes que compreendem a importância do autoconhecimento, do crescimento espiritual, emocional, social e moral, fundamentando a construção de caráter e intelecto.“Resumindo, o Programa Gênesis procura despertar em ti o potencial transformador, para que possas ser um agente de mudança positiva, tanto no teu ambiente de trabalho quanto na sociedade“, esclareceu o mestre.

O Sicoob, uma cooperativa de referência, é um dos principais apoiadores, que com mais outras diversas empresas viabilizam a participação de micro e pequenas empresas, bem como de alunos que buscam crescimento profissional de forma autônoma.

Um dos efeitos mais notáveis do Programa Gênesis é a criação de uma rede profissional robusta, na qual alunos sem vínculos corporativos estabelecem conexões valiosas com empresas participantes, abrindo portas para oportunidades de emprego e parcerias de negócios.

A qualificação é um pilar fundamental para o sucesso no mercado atual, e o Programa Gênesis destaca-se como uma plataforma essencial para aqueles que buscam não apenas aprender a administrar uma empresa e liderar equipes, mas também para aqueles que almejam propostas de trabalho atraentes e desafiadoras.

“Quando eu vi a propaganda do Programa Gênesis, eu achei muito importante porque como eu sou dentista e não tenho formação na área da administração, é crucial saber sobre gestão e liderança, que é o principal foco do Gênesis”, declarou a empresária Ana Paula Corrêa, administradora da Corrêa Materiais para Construção, loja tradicional e pioneira em Vilhena (RO).

“Na minha opinião, cada conteúdo é fundamental para aplicar na vida pessoal e na vida empresarial”, disse ainda Ana Paula.

Para aproveitar esta oportunidade única de fortalecer competências gerenciais e de liderança, os interessados em se juntar a este grupo seleto de profissionais devem procurar a empresa de consultoria VPS em Vilhena, a porta de entrada para o Programa Gênesis.

Com o iminente retorno das aulas, é essencial agir rapidamente para garantir um lugar nesse programa excepcional. Para mais informações e inscrições, a consultoria VPS está disponível para orientar e facilitar o ingresso dos futuros líderes empresariais.

Contato VPS: 69 9920-6900 / 69 9955-6900

E-mail: suporte@vpsassessoria.com