Rondônia tem caminhado para se tornar um estado cada vez mais cooperativo. Para se ter uma ideia, o movimento conta hoje com mais de 500 mil cooperados, gerando diretamente mais de 5 mil empregos e indiretamente mais de 15 mil.

Contribuindo com esse crescimento, há 39 anos o Sistema OCB/RO caminha lado a lado com as cooperativas e através de diversas ações, têm papel fundamental para que as mesmas alcancem seus objetivos.

Em 2023, foram inúmeras iniciativas devolvidas pelo Sistema para as cooperativas. No que diz respeito à capacitação, formação e promoção da cultura coop, mais de 6.900 pessoas foram beneficiadas por meio de mais de 150 cursos, além de programas, MBAs e palestras.

Para alavancar ainda mais os resultados das cooperativas, a instituição durante todo o ano promoveu intercâmbios nacionais e internacionais com o intuito de conhecer, avaliar e trazer para Rondônia novas práticas para o desenvolvimento das cooperativas. Esses intercâmbios foram realizados no Canadá, Inglaterra, USA, Paraná, Bahia e Minas Gerais.

O cooperativismo é para todos e por isso, a sociedade também é beneficiada com diversas atividades, entre elas, o destaque vai para o Dia de Cooperar. O evento é realizado em Rondônia desde 2014 e durante esse tempo já beneficiou quase 20 mil rondonienses com ações sociais gratuitas. Em 2023, foi a vez do distrito de São Carlos, em Porto Velho, receber o projeto que disponibilizou mais de 30 serviços gratuitos, com mais de 1.300 atendimentos que foram desde cortes de cabelo, até emissão de documentos.

Outro projeto que teve grande destaque em 2023, foi o Rondocoop AGRO. O programa busca dar visibilidade à agricultura familiar, que representa 85% dos estabelecimentos rurais e é responsável por mais de 70% dos alimentos que chegam à mesa da população rondoniense.

Além de dar visibilidade aos pequenos produtores, o programa nasceu para capacitar, dar acesso a novos mercados e criar uma rede de suporte que permita que os agricultores prosperem no plantio e no cultivo. Em 2023 foram executadas mais de 30 ações estratégicas para 10 cooperativas, abrangendo 9 municípios e distritos da região.

Projetos voltados às mulheres e aos comunicadores das cooperativas rondonienses também foram colocados em prática. Conhecendo o papel de fundamental importância do público feminino no cooperativismo, o Sistema promoveu o maior Encontro Coop de Mulheres e nele anunciou o lançamento do Comitê de mulheres, mais um braço forte em defesa desse público.



No que diz respeito a Comunicação, o 2º Encontro de Comunicadores reuniu grandes nomes da área para debater sobre o setor. Durante o evento, foi lançado o 1° Prêmio ComuniCoop de Rondônia, que nasceu para premiar as melhores ações da imprensa voltadas ao cooperativismo.

O ano também foi marcado pela criação do setor de Relações Institucionais do Sistema OCB/RO, que vai atuar como um elo estratégico entre as cooperativas, governos e demais instituições. A missão é representar, defender e promover os interesses do cooperativismo, buscando sempre o equilíbrio entre as esferas público e privada.

Para 2024 há um planejamento grandioso. O objetivo é através de ações de parceria com as cooperativas, trazer ainda mais crescimento e contribuir com o desenvolvimento de Rondônia.