Na manhã do último sábado, 20, atendendo à chamada da central de operações, uma equipe da Polícia Militar se dirigiu à Rua Tapajós, Dom Bosco, onde moradores alegavam ter encontrado um corpo descartado em meio ao saco de lixo.

Ao chegarem no local, o solicitante, proprietário de uma empresa de calhas e rufos, relatou que ao sair para trabalhar, deparou-se com um saco de lixo do outro lado da rua. Ao tentar afastá-lo, perceberam que se tratava de um corpo humano, acionando imediatamente as autoridades.

Agentes da Polícia Civil, delegado e o Perito Criminal Richards compareceram ao local, identificando uma única perfuração na cabeça da vítima, indicando possível homicídio por arma de fogo, provavelmente calibre .22.

A vítima foi identificada como Valdinei Tavares da Cruz, 48 anos, um morador antigo do bairro e com histórico policial.

Os procedimentos periciais foram realizados, e o corpo foi liberado para a funerária de plantão.

Um Boletim de Ocorrência Policial (BOP) foi elaborado e registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública.

Durante as investigações, foram levantadas imagens de câmeras de monitoramento que mostram dois indivíduos em uma motocicleta arrastando um saco pela rua. Posteriormente, colocaram o saco entre eles e fugiram em direção desconhecida.