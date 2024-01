Em um episódio tenso e perigoso, bandidos trocaram tiros na Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral), em Vilhena, deixando um motorista de caminhão no meio do fogo cruzado. O confronto entre facções criminosas aconteceu na manhã desta terça-feira, 23.

De acordo com informações apuradas pela reportagem de Extra de Rondônia, testemunhas relataram que a situação começou quando dois veículos de cor prata que transitavam no mesmo sentido começaram a trocar tiros, o carro que estava na frente ultrapassou o caminhão para servir de escudo e o confronto continuou. O motorista ficou no meio do fogo cruzado, sendo forçado a buscar abrigo para se proteger dos disparos.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e quando chegou ao local ao local os envolvidos haviam fugido. A Polícia Técnica Cientifica (Politec) foi ao local e recolheu capsulas de pistola 9mm e de espingarda calibre 12.

A população expressou preocupação com a escalada da violência na região e pede por ações mais efetivas das autoridades para garantir a segurança pública. A polícia permanece em alerta máximo, intensificando o patrulhamento na área e adotando medidas para prevenir episódios semelhantes.

O confronto armado em plena via pública ressalta a urgência de medidas para combater a criminalidade na região, visando garantir a tranquilidade e a segurança dos moradores e transeuntes. A comunidade espera que a investigação em andamento resulte na identificação e punição dos responsáveis pelo tiroteio, trazendo mais tranquilidade à cidade de Vilhena.