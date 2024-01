A Polícia Civil de Rondônia está à procura de Juscelino Lourenço Moraes, vulgo “Amarelinho”. Ele é suspeito de assassinar Natanael Maciel de Andrade em 26 de novembro de 2017, na zona rural de Alto Paraíso.

Natanael, que se dirigia de moto ao garimpo Bom Futuro, foi surpreendido próximo a um quebra-molas. Uma pessoa, escondida na mata, efetuou vários disparos de arma de fogo, dando causa a sua morte.

Após diligências recentes, a Polícia Civil identificou a pessoa que colaborou com Juscelino no crime. D.O., ao ser interrogado, confessou o envolvimento. No entanto, Juscelino Lourenço permanece foragido até o momento.

Informações e denúncias que levem à localização do suspeito podem ser reportadas através do canal Disque Denúncia 197 ou pelo aplicativo de mensagens Whatsapp (69) 98439-0102. A Polícia Civil assegura total confidencialidade das informações recebidas.