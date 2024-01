Na manhã desta segunda-feira, 23, a Polícia Militar (PM), agiu rapidamente e prendeu dois suspeitos após troca de tiros entre facções rivais, em Vilhena (leia mais AQUI).

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, após o registro da ocorrência, onde membros de facções rivais entraram em confronto na Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral) e um motorista de caminhão havia ficado no meio do fogo cruzado, a polícia recebeu informações e chegou ao endereço de um dos suspeitos na Rua V-3, bairro Jardim Aripuanã (antiga Cohab).

Contudo, os policiais da Rádio Patrulha que estavam na ação, ao chegar no portão da casa pediram que abrissem para averiguarem os fatos ocorridos, porém, as pessoas que estavam no imóvel correram para os fundos para tentar fuga, mas viram que estavam cercados e desistiram.

Entretanto, os suspeitos se recusavam a abrir o portão, com isso, os policiais optaram por incursão pela casa vizinha, haja vista, que o muro da residência onde estavam os suspeitos tinha cerca de 3 a 4 metros de altura.

Os suspeitos receberam voz de prisão, um deles identificado pela inicial “G” se lesionou ao subir no muro para se desfazer de uma arma de fogo, drogas e balança de precisão, na qual jogou no telhado de uma casa vizinha.

Outro suspeito identificado pela inicial “L”, estava com lesão nas costas provocada por um tiro durante o confronto pela manhã.

Os suspeitos negaram envolvimento com facção, porém, já existe relatório do Núcleo de Inteligência (NI) com levantamento de informações a respeito do envolvimento dos suspeitos com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Na casa, foi apreendida uma moto Honda Bros 160, placa QBP-9C85, com características idênticas a que foi utilizada recentemente em tentativas e homicídios, além de aparelhos celulares e 77 gramas de substancia análoga a maconha, duas balanças de precisão, um revolver calibre .38 com numeração raspada e cinco munições calibre .38 intactas.

Os suspeitos foram encaminhados para o Hospital Regional, onde receberam atendimento médico. A ocorrência foi registrada na delegacia de Polícia Civil.