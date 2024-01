Um empresário enfrenta acusações sérias após ser denunciado na delegacia por supostamente agredir sua esposa. A denúncia foi registrada na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Vilhena, e as autoridades estão conduzindo uma investigação para esclarecer os fatos.

De acordo com informações da vítima, Paula Soares, esposa do empresário Hevert Bueno, procurou a DEAM para relatar episódios de violência doméstica que já estaria ocorrendo ao longo de um período de tempo.

Ainda segundo a vítima que procurou a redação do Extra de Rondônia, na tarde desta quarta-feira, 24, relatou que na noite de terça-feira, 23, após ela dizer que iria na Unidade de Pronto Atendimento (Upa) levar seu filho que estava passando mal, ele teria dito para ela se saísse sem ele, ele iria embora, e ela foi pegar o cartão do SUS do filho e neste momento ele teria dado um tapa no rosto dela e com isso, em reação ela entrou em luta corporal com ele, onde ela sofreu ferimentos como mostram as fotos enviadas por ela, ela ainda afirma que ele estava transtornado. A vítima ainda relata que já fez a denuncia na DEAM e vai passar por exame de corpo de delito.

A reportagem do Extra de Rondônia tentou contato com o empresário para ouvir sua versão do fato, mas ele não atendeu nossas ligações nem respondeu nossas mensagens. Porém, o Extra de Rondônia deixa espaço aberto caso o empresário queira se pronunciar sobre o assunto.