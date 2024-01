Com a proximidade do início do período escolar, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) entregou diversos materiais para as escolas municipais em Vilhena.

Entre as novas aquisições, estão kits literários, baús e livros, adquiridos com recursos do projeto “Ei Novas Turmas”, além de carteiras, cadeiras e mesas.

Segundo a coordenação pedagógica, o recurso de pouco mais de R$ 600 mil é do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), visando proporcionar um ambiente educacional mais enriquecedor para os alunos.

O prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro, prestigiou o ato de entrega e enfatizou a importância desses investimentos para a qualidade do ensino. “Compreendemos a relevância de fornecer materiais adequados em sala de aula, contribuindo assim para o aprendizado de nossas crianças. Temos uma equipe dedicada, que trabalha incansavelmente para promover a educação”, destacou o prefeito.

A entrega dos materiais representa um passo significativo na preparação para o ano letivo de 2024, proporcionando aos estudantes e educadores as ferramentas necessárias para um ambiente de aprendizado mais dinâmico e eficiente.