Na tarde desta quarta-feira, 24, um acidente ocorreu em Vilhena, quando um motorista aparentemente embriagado se envolveu em uma colisão com um motociclista e, surpreendentemente, fugiu a pé do local sem prestar socorro a vítima.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o incidente aconteceu por volta das 16h50, no cruzamento da Avenida Presidente Nasser com a Avenida Antônio Quintino Gomes, no bairro Jardim América, quando o veículo Fiat Uno conduzido pelo motorista, no qual segundo testemunhas exibia sinais evidentes de embriaguez, teria avançado a preferencial atingindo o motociclista.

Após a colisão, em vez de permanecer no local e prestar assistência ou aguardar a chegada da polícia, o condutor optou por fugir a pé. Esse comportamento levanta questões sobre a responsabilidade e ética do condutor, que abandonou a cena do acidente.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi acionada e isolou o local para a perícia, a vítima foi socorrida e levada ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros. A Ptran realizou buscas na região na tentativa de localizar e deter o condutor, mas ele não foi localizado.

A legislação de trânsito é clara em relação à responsabilidade do condutor em permanecer no local do acidente, independentemente de quem seja o culpado. Além disso, a fuga do motorista embriagado pode acarretar em penalidades mais severas, considerando a potencial gravidade do caso.

Esse incidente destaca a importância de se combater a combinação perigosa de álcool e direção, e reforça a necessidade de conscientização sobre os riscos associados ao consumo irresponsável de bebidas alcoólicas antes de assumir o volante.

A comunidade espera que as autoridades responsáveis tomem medidas firmes contra o motorista em questão, a fim de garantir a segurança nas vias e a justiça para os envolvidos no acidente.

>>>Vídeo abaixo: