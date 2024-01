O jornalista rondoniense William Ferreira, mais conhecido como, “O Homem do Tempo”, que estava detido há quase um ano por suposta participação nos atos ocorridos no dia 08 de janeiro em Brasília, obteve liberdade provisória graças à ação incisiva da deputada federal Cristiane Lopes.

A parlamentar, sensível à urgência da situação, encaminhou, no último dia 09, um ofício ao Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), alertando sobre o estado delicado de saúde de William e pedindo a liberdade provisória, enfatizando o histórico familiar de câncer que agravava ainda mais a situação do jornalista. O pedido de revisão ganhou resposta rápida e favorável nesta terça-feira (23), quando foi emitido um alvará de soltura para William, que se encontrava internado havia cinco dias em estado grave.

A deputada compreende a importância de se considerar não apenas o contexto legal do caso de William, mas também suas condições de saúde, reforçando a necessidade de um tratamento humanitário nas decisões judiciais. “A sensibilidade para essas situações é fundamental, especialmente após o episódio trágico como o de Cleriston Pereira da Cunha, preso pelo 08 de janeiro que morreu na prisão mesmo após a PGR ter manifestado a favor da sua liberdade provisória”, ressaltou.

Em pronunciamento em suas redes sociais, o advogado Hélio Júnior, que defende Willian Ferreira, anunciou a decisão da soltura provisória do jornalista pelo STF. Apesar da decisão de soltura, ele permanecerá internado para receber os cuidados médicos adequados. A liberdade concedida pelo ministro do STF permite que ele responda ao processo em curso fora das dependências hospitalares, fazendo uso de uma tornozeleira eletrônica.

O quadro de saúde de William é muito preocupante, uma vez que os exames médicos também diagnosticaram, além da presença de um estágio inicial de neoplasia na próstata, caracterizado como câncer, uma mancha no pulmão, complicando ainda mais o tratamento necessário para o “Homem do Tempo”.

A intervenção da Deputada Cristiane Lopes não apenas ressalta a importância do papel político na defesa dos direitos individuais, mas também destaca a necessidade preeminente de atenção e agilidade nos casos que envolvem a saúde dos cidadãos. “Em primeiro lugar agradeço a Deus pela liberdade provisória do William, continuarei firme cumprindo com o meu dever, por intermédio do nosso mandato. Que ele possa ter um tratamento digno ao lado de sua família”, finalizou.