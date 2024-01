O secretário municipal de saúde, Wagner Borges, enumerou os investimentos aplicados no setor durante o ano de 2023 em Vilhena.

Ele explicou que foram investidos mais de R$ 10 milhões na Saúde Pública municipal, através de procedimentos que ajudaram na melhoria da qualidade de vida dos vilhenenses. “2023 foi o ano da Saúde”, destacou.

De acordo com o titular da Semus, o investimento total foi de R$ 10.899.619,65, através de 7.898 exames, 6.692 ultrassonografias, 2.673 cirurgias, 3.370 consultas, 168 endoscopias e colonoscopias.

Além disso, a Semus adquiriu equipamentos para o Hospital Regional Adamastor Teixeira de Oliveira, via recursos do Fundo Municipal de Saúde, com a compra de 529 unidades de materiais destinados para a realização de procedimentos operatórios.

Nesse sentido, Borges enalteceu a visão administrativa do prefeito Flori Cordeiro e agradeceu o apoio do Governador de Rondônia, Marcos Rocha, pelos investimentos destinados para Vilhena. “Toda a equipe da prefeitura de Vilhena está de parabéns pelos procedimentos adotados no setor para melhorar a Saúde de Vilhena. Sabemos que há muito para se fazer, mas hoje podemos testemunhar as conquistas avançadas em todos os setores da gestão municipal”, disse o titular da Semus.

Borges anunciou que os investimentos e as melhorias no setor. continuarão em 2024. “Trabalhamos diuturnamente para atingir os objetivos traçados pela administração municipal”, finalizou.