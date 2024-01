Saiba como o clima irá se comportar nesta sexta-feira (26) em todo o Brasil:

Sul

A semana vai terminar sem grandes novidades na região. O tempo segue instável e pancadas de chuva podem ser registradas desde a Serra Gaúcha até o norte do Paraná, por conta de instabilidades em níveis mais altos da atmosfera.

No entanto, de modo geral, a chuva será rápida, intercalada com períodos de sol e calor, e sem altos acumulados. Na maior parte do Rio Grande do Sul, o tempo firme ainda predomina.

Sudeste

Pouca coisa muda e a chuva persiste na maior parte da região, com intensidade e volumes variáveis. O destaque continua sendo a área de baixa pressão atmosférica, associada a uma frente fria na costa do Espírito Santo. Isso mantém os altos volumes de precipitação no estado e no norte de Minas Gerais, com alertas para alagamentos e erosão do solo.

Nas demais áreas da região, haverá apenas pancadas rápidas e intercaladas com períodos de melhoria. A chance de chuva é menor no norte paulista e no Triângulo Mineiro.

Centro-Oeste

Pancadas de chuva persistem no norte de Goiás, Distrito Federal e norte de Mato Grosso, inclusive ainda com potencial para altos acumulados e temporais, devido ao corredor de umidade associado a uma frente fria. Há risco para transtornos e prejuízos relacionados a alagamentos e deslizamentos de terra.

Por outro lado, o tempo firme tende a se espalhar pelas demais áreas da região, e o calor aumenta novamente.

Nordeste

São esperadas chuvas na maior parte da região, por conta do avanço de instabilidades associadas a uma frente fria e à Zona de Convergência do Atlântico Sul. O volume de chuva ainda pode ser bastante elevado na Bahia e no sul do Piauí e do Maranhão, com risco de ocorrência de transtornos.

O tempo firme vai predominar na faixa norte desde o Piauí até o Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco.

Norte

Ainda podem ser registradas chuvas na maior parte da região. O destaque vai para o potencial de pancadas volumosas na faixa sul, desde Rondônia e Amazonas até o Tocantins. Há risco de transtornos e prejuízos.

O tempo firme só deve predominar no norte do Amazonas, em Roraima e no noroeste do Pará.