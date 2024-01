Na tarde desta quinta-feira, 25, uma colisão envolvendo um ônibus e uma caminhonete resultou apenas em danos materiais em Vilhena. O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Celso Mazutti com a Rua Augusto Nicolielo, no bairro Bodanese.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do ônibus seguia sentido Porto Velho, quando foi atingido pelo veículo Fiat Toro, no qual o motorista saia do pátio do posto para acessar a BR-364.

Felizmente, não houve feridos no incidente, apenas danos materiais. A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi acionada para registrar a ocorrência.

>>>Vídeo: