Na última quarta-feira, 24, os deputados estadual Cássio Gois (PSD), membro destacado da Comissão de Agropecuária e Política Rural, e federal Thiago Flores, do MDB, intensificaram sua presença e compromissos no município de Espigão D’Oeste, em Rondônia.

O objetivo era fortalecer os laços com as comunidades, compreender suas necessidades e buscar soluções para os desafios enfrentados pela região.

A maratona de compromissos teve início às 8h30 da manhã, com uma reunião estratégica junto a empresários locais. O encontro ocorreu no WT Portal, localizado na Estrada da Cidade, proporcionando um ambiente propício para a discussão de temas relevantes para o desenvolvimento econômico da região.

Logo em seguida, às 10h30, os deputados participaram de uma importante reunião na Associação dos Produtores Rurais da Estrada Ponte Bonita – ASPRUPOB, sediada a 30 km da cidade, em um barracão comunitário. Durante o encontro, questões relacionadas ao bem-estar da comunidade foram debatidas, culminando em um almoço na própria comunidade, estreitando os laços com os moradores locais.

À tarde, a agenda seguiu com Cássio Gois e Thiago Flores reunindo-se com representantes das Associações dos Produtores Rurais de Agricultura Familiar do Assentamento Edmilson Pastor – ASSAFAEP, Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Espigão do Oeste – ASPRED, no Assentamento Edmilson Pastor, localizado no Km 54. A discussão abordou questões sociais e o desenvolvimento das associações.

No período da tarde, os deputados dedicaram-se ao esporte, participando de uma reunião com desportistas do Distrito 14 de Abril. O encontro teve lugar no Bar do João Pompom, no Km 65, onde temas relacionados ao incentivo ao esporte local foram discutidos.

A tarde seguiu com uma visita à Aldeia Cinta Larga, no Distrito 14 de Abril, onde os representantes políticos conversaram com os moradores, compreendendo suas necessidades e desafios cotidianos.

Encerrando a intensa jornada, às 19h, Cássio Gois, também presidente da Comissão de Transporte e Obras Públicas da Assembleia Legislativa de Rondônia, e Thiago Flores encontraram-se com os pais da Escolinha Esperança, localizada na cidade no Km 75. O diálogo envolveu temas educacionais e a busca por melhorias na infraestrutura escolar.

Na intensa agenda, os deputados Cássio Gois e Thiago Flores contaram com a presença e colaboração de importantes nomes, como Emerson Kruk, secretário chefe de gabinete; Augustinho, secretário de agricultura; Itamar Dalosto; Rega da Esperança, assessor do deputado; e o vereador parceiro Adriano da Ambulância. Juntos, fortaleceram laços, discutiram temas cruciais para o desenvolvimento econômico e social da região, e consolidaram compromissos com as comunidades locais.

Segundo Cássio Gois, essa aproximação reforça o compromisso dos parlamentares em atuar de forma colaborativa, buscando mecanismos e políticas que engajem a população em diversas frentes. O deputado ressaltou a necessidade de uma abordagem conjunta para enfrentar os desafios e impulsionar o desenvolvimento sustentável da região.