Uma mulher identificada por Solange Evangelista Dias, de 38 anos, morreu após ser espancada e ter parte do corpo queimado na cidade de Chupinguaia. Ela foi encontrada morta no meio da rua, e o marido é o principal suspeito do crime.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o feminicídio foi registrado por volta das 23h30 de quinta-feira, 26, pela Polícia Militar. O crime ressalta a gravidade da violência doméstica e a necessidade de medidas para prevenção e combate.

O suspeito, não teve o nome divulgado, ele teria espancado a vítima, jogado pinga no corpo dela e ateado fogo. A polícia está empenhada em esclarecer as circunstâncias do crime e garantir que a justiça seja feita.

A vítima era ex-moradora de Vilhena. Os trâmites legais está a cargo da funerária Canaã. O velório acontece na Capela Mortuária e o sepultamento por volta das 10h deste sábado, 27, no cemitério Cristo Rei.

As autoridades incentivam qualquer pessoa que tenha informações relevantes sobre o caso a colaborar com as investigações, contribuindo para o esclarecimento dos fatos.