Iniciando o ano com uma notícia que traz alívio e esperança para muitos moradores de Vilhena, a Santa Casa anuncia uma força-tarefa para eliminar a fila de cirurgias de joelho na cidade.

O anúncio foi feito pelo prefeito Flori Cordeiro, na presença do Secretário Municipal de Saúde, Wagner Borges, do médico ortopedista Jean Cunha, coordenador de ortopedia pela Santa Casa e a direção da instituição na cidade.

Com o objetivo de atender uma demanda represada e proporcionar uma melhoria significativa na qualidade de vida dos pacientes, a Santa Casa de Vilhena iniciará, nos próximos dias, a realização de 67 cirurgias eletivas de joelho, ligamento cruzado articular e menisco. Este importante avanço está sendo possível graças ao recurso proveniente de Emenda Parlamentar do deputado Federal Coronel Crisóstomo.

A previsão é que as cirurgias ocorram entre os meses de fevereiro e março, período em que três cirurgiões especializados estarão dedicados aos procedimentos. Esta iniciativa visa não apenas eliminar a demanda reprimida, não só do município, mas, do Estado e estabelecer um atendimento eletivo capaz de evitar filas futuras, proporcionando uma resposta eficaz às necessidades ortopédicas da população de Vilhena e do cone sul.

A retomada destas cirurgias no município é resultado de uma gestão comprometida e de parcerias efetivas entre a Santa Casa, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e parlamentares estaduais e federais. A união de esforços entre instituições públicas e representantes políticos demonstra a capacidade de superação de desafios em prol do bem-estar da comunidade. Esta semana, estão sendo realizadas as consultas com os pacientes agendados como protocolo que antecede os procedimentos cirúrgicos.

O prefeito Flori Cordeiro ressaltou a importância dessas cirurgias para a população local e expressou sua satisfação em poder zerar mais um tipo de procedimento que vinha se arrastando ao longo dos anos na cidade. Essa conquista é um reflexo do comprometimento da administração municipal e da Santa Casa em oferecer serviços de saúde de qualidade e acessíveis a todos.

Para o Secretário de Saúde, as cirurgias de joelho representarão uma melhoria significativa na qualidade de vida dos pacientes, permitindo que retomem suas atividades cotidianas com mais conforto e mobilidade.

Dezenas de vilhenenses aguardam com expectativa a implementação deste projeto que promete transformar a realidade de muitos moradores que aguardavam ansiosamente por uma solução para suas condições ortopédicas. A iniciativa da Santa Casa e Semus, aliada ao apoio parlamentar, destaca-se como um exemplo de cooperação e eficácia na busca por soluções para desafios na área da saúde.