Nesta sexta-feira, 26, um morador da Rua 8522, no bairro Assossete, em Vilhena, após sentir um mal cheiro vindo de uma residência vizinha, encontrou um homem morto em seu interior. De imediato, o cidadão comunicou o fato a Polícia Militar (PM) que foi ao local e constatou a veracidade da informação.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o vizinho, descreveu o odor como “insuportável” e ficou alarmado com a ausência de atividade na casa há alguns dias. Preocupado com o bem-estar do morador, ele decidiu averiguar e encontrou o corpo do vizinho que morava sozinho identificado por Célio de Souza Silva, de 49 anos, em avançado estado de decomposição.

A Polícia Técnica Científica (Politec), constatou que não havia marcas de violência no cadáver, e provavelmente o homem sofreu infarto agudo do miocárdio e não resistiu.

Após periciar o local, o corpo foi liberado para funerária Dom Bosco fazer a remoção. Não houve velório, haja vista, que o corpo estava em avançado estado de putrefação.