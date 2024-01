Na noite deste sábado, 27, um grave acidente foi registrado na cidade de Cerejeiras. Uma colisão entre uma motocicleta e um carro resultou na morte de uma mulher e deixou seu marido gravemente ferido, a filha do casal que também estava na moto sofreu escoriações leves.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o acidente aconteceu na 3ª eixo, próximo à um local conhecido como “Prainha”. Delvani Maciel da Silva, de 29 anos, pilotava a motocicleta Honda NXR Bros 160, de cor preta, placa NCU-2892/Cerejeiras, e levava sua esposa Maria Solines Fonseca , de 34, e sua filha M.F.S., de 3 anos.

O condutor do carro Fiat Strada identificado pelas iniciais T.P., que trabalha na região como piloto agrícola, seguia pela rodovia sentido Rondolândia e o motociclista sentido Cerejeiras.

Informação extraoficial dá conta que o motorista teria invadido a contramão e batido de frente com a motocicleta. No impacto, a mulher morreu no local. O condutor da moto quebrou a clavícula e uma das pernas, além de várias escoriações, a criança sofreu escoriações leves. As vítimas foram socorridas ao Hospital São Lucas pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e isolou o local para os trabalhos da perícia, após o corpo foi liberado para a funerária Bom Jesus fazer a remoção e segue para a necropsia em Vilhena.

O motorista prestou socorro as vítimas, porém foi conduzindo para a delegacia de Polícia Civil para fazer o teste do bafômetro, haja vista, que no veículo havia garrafas de cerveja vazia.