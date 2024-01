Em um marco histórico para o município de Parecis, nesta sexta-feira, 26, foram entregues R$ 100 mil para o Programa de Aquisição de Alimentos, da agricultura familiar (PAA).

O recurso, proveniente de emenda parlamentar do deputado estadual Cássio Gois (PSD), representa um passo extremamente significativo para a qualidade da alimentação escolar no município.

O Secretário de Educação do município, Paulo Cézar Bezerra, destacou a importância do investimento. Ele ressaltou que parte dos alunos em Parecis enfrenta longos deslocamentos diários, alguns percorrendo até 50 quilômetros para chegar à escola. Bezerra enfatizou a relevância da alimentação adequada para esses estudantes e agradeceu ao deputado Cássio Gois por ser o primeiro na história do município a destinar recursos para esse fim.

O prefeito Marcondes Carvalho (PSB) também expressou sua gratidão pelo investimento. Ele destacou a relevância do PAA Municipal e do investimento de Cássio Gois para a economia local, que é predominantemente agrícola e familiar. “A merenda escolar de qualidade não apenas beneficia nossos estudantes, mas também impulsiona a produção local, garantindo que os alimentos sejam provenientes de nossos agricultores”, afirmou o prefeito.

O deputado Cássio Gois, autor da emenda, ressaltou que esse investimento faz parte de sua estratégia de impulsionar a economia local. Ele destacou que, somente no primeiro ano de seu mandato, mais de R$ 200 mil foram investidos em Parecis. O deputado também ressaltou que o aporte irá impactar mais de 50 famílias, promovendo o desenvolvimento econômico de Parecis e região.

Cássio Gois também destacou a sintonia entre as secretarias de Agricultura e Educação, observando que essa colaboração foi um dos motivos que o levaram a investir nessa área específica. A união de esforços entre as duas pastas fortalece a capacidade do município em oferecer uma alimentação de qualidade, proveniente diretamente da produção local.

Entre os alimentos que serão adquiridos através do programa, destacam-se abacaxi, abóbora, açafrão, alface, banana, jiló, laranja, melancia, raiz de mandioca, mamão, maxixe, tomate, salsinha, limão, melão, chuchu, entre outros. Essa diversidade de produtos não só enriquecerá a dieta dos alunos como também impulsionará a produção agrícola local frisou Cleto Cruz representante local do Deputado.

O Secretário de Agricultura, Marcos Andrade Will, destacou a relevância dessa iniciativa para os agricultores familiares do município. Ele enfatizou que o PAA Municipal não apenas contribuirá para o desenvolvimento econômico, mas também fortalecerá os laços entre a produção local e o consumo nas escolas, promovendo uma alimentação saudável e sustentável.

Com o compromisso conjunto das secretarias de Educação e Agricultura, aliado ao investimento inovador do deputado Cássio Gois, Parecis se destaca como exemplo na promoção da agricultura familiar e na garantia de uma alimentação escolar de qualidade para seus alunos.