No último sábado, 20 de janeiro, Ji-Paraná se transformou em um palco de sonhos para celebrar o aniversário de Leyla Esthefany.

A empresária e influenciadora digital, com seus 13 mil seguidores no Instagram, conduziu uma Fantasy Party, onde o tema “Fantasia, Cisne Negro”, deu o tom mágico da noite.

Para a festa, Leyla e seu esposo, o empresário Fábio Barroso, vestiram-se como personagens de um mundo de sonhos, encantando todos os presentes. A particularidade desta festa foi que cada convidado trouxe consigo uma fantasia única, transformando a celebração em um desfile de criatividade e diversidade.

Sob a organização cuidadosa do Cerimonial Garcia, a festa uniu autoridades, amigos, familiares e influenciadores em uma celebração única e inesquecível. A decoração temática transportou todos para um universo de conto de fadas, onde a presença de personalidades como Ariany Rollim e outros influenciadores renomados adicionou um toque de glamour.

O cuidado especial com o look da anfitriã e do anfitrião, sob a expertise de Sued de Paulo, destacou-se como um dos pontos altos da noite. Leyla e Fábio, vestidos como personagens do “Cisne Negro”, encantaram a todos, consolidando a Fantasy Party como um evento que ficará gravado na memória de Ji-Paraná. Cada detalhe contribuiu para uma atmosfera encantadora, onde a magia do tema “Fantasia, Cisne Negro” foi celebrada por todos os presentes.

