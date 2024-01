A ação policial teve início após o registro da ocorrência em que um criminoso havia arrombado a porta de uma oficina e furtado cinco motocicletas na madrugada deste sábado, 27.

Câmeras de segurança da loja registrou a ação do bandido. Após ver as imagens a PM saiu em diligência e localizou os veículos furtados. Contudo, a PM intensificou os esforços e identificou o suspeito, no qual foi localizado e preso.

As motocicletas recuperadas foram encaminhadas para a delegacia de Polícia Civil. A PM continua investigando se há mais envolvidos no esquema de furto. A população é incentivada a denunciar atividades suspeitas para auxiliar no combate à criminalidade.

O suspeito detido pode enfrentar acusações relacionadas a furto qualificado e receptação, com penas que variam de acordo com a legislação vigente. A polícia ressalta o comprometimento em combater a criminalidade e garantir a segurança da comunidade de Vilhena.

>>>Vídeo: