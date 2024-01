A Secretaria Municipal de Saúde (Semus), promoverá nesta terça-feira, 30, uma testagem para detecção da Covid-19 por meio do sistema Drive-Thru, em Vilhena.

A ação ocorrerá em frente à Câmara Municipal de Vereadores, das 8h às 17h.

Com a disponibilidade de mil testes, os atendimentos serão destinados às pessoas que estejam apresentando sintomas gripais a partir do terceiro dia. O procedimento adotado envolverá a coleta de secreções nasais por meio do Swab (uma haste flexível com ponta de algodão). Todos os resultados positivos serão encaminhados para uma consulta médica.

Para receber atendimento, é necessário que a pessoa apresente um documento de identificação com foto, o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e o CPF.

Diante do aumento dos casos de Covid-19 no município, a Semus destaca a importância da participação ativa da comunidade nesta ação para a detecção precoce dos casos e, consequentemente, para o controle da propagação do vírus na região.