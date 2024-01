Samuel Costa em suas redes sociais anunciou sua desfiliação do PCdoB em Porto Velho e está avaliando convites de outros partidos.

O professor, jornalista e advogado expressou gratidão aos companheiros e camaradas do PCdoB, reiterando seu compromisso com direitos humanos, sociais e justiça.

Ele comunicará sua nova filiação em breve, mantendo-se dedicado à representação da classe trabalhadora e à promoção de moradia digna, educação humanizadora, emprego e renda. Agradeceu aos apoiadores e colegas de partido, destacando a continuidade da luta coletiva pela esperança, solidariedade e determinação.

>>>Veja a nota na íntegra:

É com profunda gratidão e respeito que compartilho a decisão de minha desfiliação do PCdoB em Porto Velho. Ao longo de duas eleições, fui acolhido calorosamente por companheiros e camaradas que, com palavras de ânimo e entusiasmo, tornaram possível nossa jornada. Saio do partido com a convicção de ter cumprido meu papel, levando conosco aprendizados valiosos e laços fraternos.

Agradeço, de coração, a todos que confiaram em nossa proposta e nos apoiaram com dedicação incansável. Cada gesto de solidariedade e cada palavra de estímulo foram fundamentais para enfrentarmos os desafios e construirmos caminhos para um futuro mais justo.

Reitero meu compromisso inabalável com a defesa dos direitos humanos, sociais e a busca por justiça. No momento oportuno, comunicarei à população minha nova filiação em outra agremiação partidária, mantendo-me firme na missão de representar e lutar ao lado da classe trabalhadora. Continuarei engajado na promoção de moradia digna e na construção de uma educação mais humanizadora, que ofereça oportunidades amplas para nossas crianças e jovens.

A luta por mais emprego e renda permanece no cerne do meu comprometimento, e buscarei incansavelmente contribuir para o bem-estar social de todos. Agradeço, de maneira especial, aos que estiveram ao meu lado, aos eleitores que depositaram confiança em nossas propostas e aos colegas de partido que compartilharam essa jornada.

Nossa luta continua! Que nossa caminhada coletiva siga sendo guiada pela esperança, solidariedade e determinação. Muito obrigado a cada um que fez parte dessa trajetória. Juntos, seguiremos construindo um futuro mais promissor para todos e todas!