Um morador de Colorado do Oeste viveu momentos de indignação e revolta na manhã desta segunda-feira, 29, quando teve sua motocicleta Honda CG Titan 150 ES, de cor vermelha, placa NFW-5849/Vilhena, furtada em plena luz do dia, enquanto estava estacionada em frente ao posto saúde José Ronaldo.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima acionou a Polícia Militar (PM) e contou que por volta das 10h30 de hoje, deixou sua motocicleta estacionada em frente ao posto de saúde e em cima do banco uma mochila com pertences pessoais e a chave do veículo e um capacete.

Contudo, uma hora depois, quando retornou a motocicleta havia sumido, sua mochila estava no chão aberta e revirada.