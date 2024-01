No sábado, 27, na última partida de jogos da etapa da copa “Chupinguaia de Futsal”, um desentendimento entre um empresário e o organizador do evento esportivo acabou em denúncia na delegacia de Polícia Civil de Vilhena.

De acordo com o denunciante Nelson Pereira Alves, o comerciante Júnior, mais conhecido como “Juninho do gás”, proprietário da empresa “Top Gás” no Município de Chupinguaia, invadiu a quadra durante o jogo e agrediu o organizador do evento, por não aceitar a expulsão de atletas da sua equipe que disputava o campeonato.

Ainda, segundo o denunciante, o organizar que foi agredido, não estava como árbitro no jogo, porque o mesmo tem uma equipe que também estava participando dos jogos da Copa, porém estava em serviço no momento, realizando outras tarefas no evento.

Juninho do gás gritou com o organizador dizendo que ele não podia estar ali por ter uma equipe na competição e o puxou pela gola da camisa tentando tirá-lo para fora grade. A disputa foi finalizada na hora em que o denunciado invadiu a quadra. Diante dos fatos, foi registrado boletim de ocorrência, onde já está marcada a audiência.

>>>Vídeo: