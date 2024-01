Em um gesto de solidariedade e celebração, a advogada renomada, Dra. Catiane Malta, emocionou sua cliente ao oferecer um momento de alegria e libertação em seu escritório, em Ariquemes.

A cliente, que recentemente finalizou um doloroso processo de divórcio de um casamento abusivo, foi surpreendida com um brinde especial. No momento em que recebeu das mãos da advogada a Certidão de Casamento com a averbação do divorcio.

Dra. Malta, conhecida por seu comprometimento com a justiça e a defesa dos direitos das mulheres, proporcionou à sua cliente um espaço seguro para compartilhar suas experiências e enfrentar os desafios jurídicos do divórcio. Após a conclusão bem-sucedida do processo, a advogada decidiu marcar o momento com uma garrafa de champanhe.

Emocionada e aliviada, a cliente expressou gratidão pela compaixão e profissionalismo da Dra. Catiane Malta. “Ela não apenas me ajudou legalmente, mas também me apoiou emocionalmente durante todo o processo. Este brinde representa não apenas o fim do meu casamento, mas o início de uma nova fase da minha vida”, compartilhou a cliente, cujo nome foi mantido em sigilo para preservar sua privacidade.

A advogada, humildemente, afirmou que promove esse momento às clientes que conseguem se libertar de um relacionamento abusivo e acrescentou que o gesto simboliza a importância de reconhecer a força das pessoas que buscam libertação de relacionamentos abusivos. “Nosso trabalho vai além das salas de audiência. Celebrar a coragem e resiliência dos meus clientes é fundamental para construir um futuro mais justo e livre de abusos”, disse Dra. Catiane Malta.

Esse encontro inspirador reforça a necessidade de abordagens humanizadas na advocacia, reconhecendo não apenas as batalhas jurídicas, mas também as batalhas emocionais enfrentadas por aqueles que buscam justiça e libertação.