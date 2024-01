Um incidente deixou moradores do residencial União de Vilhena apreensivos, quando o veículo adaptado para um cadeirante pegou fogo, supostamente devido a um curto-circuito. O incidente ocorreu na noite desta terça-feira, 30, na Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral).

O fato foi registrado em vídeo por moradores da região, quando o cadeirante estava utilizando seu carro adaptado para se locomover. Segundo relatos, o veículo começou a emitir fumaça e rapidamente as chamas se alastraram, causando pânico entre os transeuntes. Porém, o condutor conseguiu sair do veículo sem ferimentos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e moradores se mobilizaram para ajudar a conter as chamas. Contudo, apesar dos esforços, boa parte do carro foi destruída. A perícia deverá apontar com exatidão a causa do sinistro.

>>>Vídeo: