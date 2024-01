Pela primeira vez na rede pública municipal de Vilhena, a Prefeitura está ofertando o exame Potencial Evocado Auditivo (PEATE), popularmente conhecido como BERA (Brainstem Evoked Response Audiometry).

O novo equipamento foi entregue no Centro de Referência em Reabilitação (CER), na última semana.

Com um investimento de R$ 89 mil, oriundos de recursos do Governo Federal, o PEATE-BERA desempenha um papel fundamental no diagnóstico de perda auditiva, distúrbios do nervo auditivo, tumores, anormalidades do tronco encefálico e atraso no desenvolvimento da linguagem. O exame é seguro, indolor e não exige nenhum preparo especial. Sua aplicação é possível em bebês, crianças e adultos, sendo mais comum em recém-nascidos que apresentam risco de surdez ou alterações no teste da orelhinha.

Anteriormente, a referência para realizar esse exame era Porto Velho, demandando que os pacientes se deslocassem até a capital. Agora, todo o procedimento pode ser realizado em Vilhena.

De acordo com a diretora da unidade, Sandramar Lemes, estão sendo realizados seis atendimentos médicos por semana, mediante encaminhamento médico. Além dos moradores do município, também serão atendidos os residentes da Região do Cone Sul.

“É a realização de um sonho, tanto para nós profissionais quanto para a população de Vilhena, que agora terá um atendimento de excelência com a realização do exame Bera”, destacou Marcos Moraes, especialista em Audiologia no CER.