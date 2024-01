Igor Coronado, meio-campista brasileiro de 31 anos, está prestes a fazer uma mudança significativa em sua carreira. Conhecido por sua atuação de destaque no Al-Ittihad da Arábia Saudita, igor está próximo de encerrar seu contrato com o clube saudita, com o objetivo de realizar seu desejo de atuar no futebol brasileiro. Este movimento marca um ponto de virada na carreira do jogador, que nunca atuou profissionalmente em seu país natal.

O jogador ganhou os holofotes com a ascensão do futebol saudita graças às contratações de peso. Vários canais de televisão começaram a comprar os direitos de transmissão do Sauditão, como o Brasil. Estes jogos têm atraído tanto fãs de futebol como patrocinadores: nos intervalos, é comum vermos sites de apostas promovendo seus bônus de cadastro e as apostas na liga Saudita.

Nascido em londrina, Igor fez sua carreira no exterior, destacando-se como um verdadeiro camisa 10. Sua habilidade de construir jogadas e trabalhar próximo dos atacantes tem sido sua marca registrada, além de suas funções ofensivas, o jovem demonstrou versatilidade, atuando até como volante em algumas ocasiões.

Em sua segunda temporada no Al-Ittihad, vestindo a camisa 10, foi destaque na conquista da supercopa da Arábia Saudita e do campeonato Saudita, marcando 16 gols e fornecendo 35 assistências em 75 jogos.

A jornada do jovem no futebol começou de forma diferente do que vemos com jogadores brasileiros. Com seus pais se mudando para a Inglaterra em busca de trabalho, ele não teve oportunidade de ser revelado no Brasil. Aos 15 anos, entrou nas categorias de base do MK Dons, na Inglaterra, mas foi dispensado ao atingir a maioridade. Então, ele seguiu para a Suíça E, posteriormente, para Malta, onde assinou com o Floriana, aos 20 anos, sua primeira Experiência em um clube de primeira divisão.

O talento de coronado chamou a atenção na Itália, onde jogou pelo Trapani e se destacou no Palermo, na segunda divisão. Seu desempenho levou-o ao Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, onde suas estatísticas impressionantes incluíram 50 gols e 26 assistências em 86 Jogos. Esta performance notável resultou em sua transferência para o Al-Ittihad em 2021, por 12 milhões de dólares, uma das maiores transferências entre clubes na época.

Agora, ao buscar um novo desafio no Brasil, Igor traz uma experiência internacional e uma Demonstração de adaptação. Seu empresário, Rafael Brandino, confirmou a saída do jogador do clube saudita, abrindo caminho para negociações com clubes brasileiros. Este movimento não apenas representa um retorno às suas raízes, mas também oferece ao futebol brasileiro um atleta com uma trajetória internacional diversificada e um histórico de sucesso.

Com a habilidade de se adaptar a diferentes estilos de jogo e a experiência de atuar ao lado de Jogadores de calibre como Benzema e Fabinho, Igor Coronado promete ser uma peça valiosa e Emocionante ao futebol brasileiro. Seu retorno ao Brasil é aguardado com grande expectativa, tanto por fãs quanto por clubes, ansiosos por acolher mais um talento.