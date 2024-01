Na noite de terça-feira, 30, um jovem de 22 anos, residente de Vilhena passou por momentos de terror ao ser rendido por uma dupla armada na Rua Rosilene de Castro, no centro da cidade. O incidente resultou no roubo do veículo da vítima, que, apesar do susto, escapou ileso.

A vítima procurou a reportagem do Extra de Rondônia e contou que foi abordado pelos assaltantes, que estavam armados com revólver calibre 38 de cor prata e agiram com certa violência. A vítima foi obrigada a entregar as chaves do veículo, um dos criminosos fugiu rapidamente do local em uma motocicleta Honda CG 160 de cor preta, sem placa e o outro fugiu levando o carro.

A população está preocupada com a crescente onda de criminalidade na região central de Vilhena e pede por medidas mais efetivas de segurança. Autoridades afirmam que estão intensificando o policiamento na área e implementando estratégias para combater a criminalidade.

A vítima, de 22 anos, que trabalha como eletricista, expressou sua indignação diante da situação e destacou a necessidade de ações mais enérgicas para garantir a segurança dos cidadãos. Enquanto isso, a comunidade permanece atenta e espera que medidas preventivas sejam implementadas para evitar incidentes semelhantes no futuro.

Qualquer informação que a localização do veículo, VW Gol, de cor branca, duas portas ano 1999 – placa JZV-1055/Comodoro, ligar para (69) 9963-5914 – falar com Márcio.