Um homem que estava foragido do sistema prisional de Vilhena, deu entrada no Hospital Regional com nome falso para receber atendimento médico, porém, foi descoberto e preso pela Polícia Militar (PM). Após ser liberado pela equipe médica, o foragido foi conduzido para a Unisp.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a PM recebeu denúncia que no Hospital Regional, um homem que estava foragido do sistema prisional havia dado entrada com nome falso e que ele estava na ala de ortopedia.

Com isso, uma guarnição foi ao hospital e em contado com o suspeito, ele se apresentou como João Vitor Espíndola. Entretanto, após conversar com ele, os militares descobriram sua verdadeira identidade, tratando-se de Diego Rosa da Rocha, com mandado de prisão em aberto, expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena por tentativa de homicídio e ameaça.

Diante dos fatos, o foragido recebeu voz de prisão. Todavia, além do cumprimento do mandado, o foragido foi qualificado pelo crime de falsa identidade.

Assim que o foragido foi liberado do hospital pela equipe médica, ele foi conduzido e apresentado na delegacia de Polícia Civil com uma fratura na cabeça e outra no braço, na qual segundo ele, foi proveniente de uma briga com sua mulher.

O caso ressalta a importância dos procedimentos de verificação de identidade em locais de atendimento médico, contribuindo para a segurança pública. As autoridades reforçam seu compromisso em garantir a integridade da comunidade e a aplicação da lei diante de situações semelhantes.

O homem detido agora enfrentará as consequências legais tanto pelo mandado de prisão quanto pela falsa identificação, servindo como lembrete de que tentativas de enganar as autoridades não passarão despercebidas.