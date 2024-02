Ainda vale a pena iniciar um negócio de vendas pela internet? Segundo a um relatório produzido pela Nielsen|Ebit, a resposta é sim.

No primeiro semestre do ano passado, mais de 50 milhões de pessoas realizaram compras virtualmente.

O aumento de 6% em relação ao período anterior, em que já havia ocorrido um aumento considerável em comparação a 2022, pode ser entendido como algo animador para quem ainda pretende começar a trabalhar dentro desse segmento.

Há, de fato, um novo hábito de compras do consumidor.

Quem corria pelas lojas em busca de boas promoções e facilidades na hora de realizar os pagamentos, descobriu que é muito mais fácil comprar pela internet do que “bater perna” pelas ruas, passando o cartão em toda maquininha Pagseguro que vê pela frente.

O caminho mais rápido, mais fácil e até com experiências melhores de compra, já que é possível testar o produto adquirido em casa e devolver caso não atenda às expectativas, conquistou os consumidores das novas gerações e tende a ser cada vez mais utilizado pelos novos compradores que estão entrando no mercado.

Sabendo de tudo isso, quem consegue perceber o quanto é vantajoso para o cliente realizar compras online, pode entender, também, que vender pela web pode ser um caminho mais bem-sucedido do que abrir uma loja em um estabelecimento físico.

A amplitude de nichos é bem maior e vai além daquilo que é tátil, englobando produtos e serviços digitais, como as vendas através de afiliação e indicação, por exemplo.

Saber quais são as tendências de produtos para vendas em 2024 pode ajudar os novos empreendedores a não caírem em ciladas e armadilhas, e essas informações não são tão complexas para serem obtidas.

O que vender na internet?

A lista de itens para vender na internet é quase infinita. Ela inclui desde roupas, sapatos e livros até produtos e serviços digitais.

Grandes empresas já disponibilizam possibilidades para que novos empreendedores revendam seus principais produtos.

É possível criar hotsites ou páginas em plataformas para negociar produtos financeiros, administrativos e comerciais, como a Maquininha Ton, o Certificado Digital do Serasa, sistemas de ERP ou de plataformas como o Melhor Envio, que atua em parceria com transportadoras.

Os gigantes do mercado já entenderam que é uma boa estratégia apostar em micro vendedores e micro influenciadores, e disponibilizam inúmeras formas de prestar suporte para que eles realizem boas vendas, com margens de lucro bem interessantes.

É um caminho pouco conhecido pelos novos empreendedores, mas que pode gerar resultados animadores, principalmente para quem não pretende investir em estoque e logística.

Além dessas possibilidades, entre os segmentos mais populares do mercado, neste momento, estão:

1. Bolsas

Um mercado que raramente desaquece.

Bolsas não são apenas artigos de utilidade, embora também o sejam.

Alguns modelos e marcas simbolizam poder, classe, exclusividade e bom gosto, e abrem, inclusive, algumas portas sociais.

Hoje, além da possibilidade de trabalhar com o mercado convencional, importador de produtos chineses ou com fabricação nacional, também é possível explorar o universo das marcas de luxo. Em especial, através dos brechós. Um segmento que está em franca expansão.

Uma bolsa Louis Vuitton original usada pode custar menos do que a metade de uma nova e exerce o mesmo efeito visual e social que uma nunca usada.

Os consumidores já se deram conta disso e, por isso, a venda de peças seminovas está se tornando um dos mais promissores empreendimentos.

2. Perfumes

Perfumes sempre foram um bom negócio, apesar de que quando as primeiras lojas virtuais começaram a apostar nesse nicho, foram bastante desacreditadas.

Poucas pessoas confiavam no fato de que seria possível vender perfumes sem que o comprador pudesse experimentá-los.

O tempo passou e ficou fácil compreender que os melhores perfumes masculinos e femininos se vendem sozinhos, pela reputação, pela recomendação de outras pessoas e pelo fato de que muita gente já tem seus perfumes favoritos, fazendo compras por reposição.

Uma boa forma de conseguir espaço no mercado é trabalhar com modelos de franquias digitais ou com links de afiliação, visto que já existem grandes players nesse segmento e tentar concorrer com eles pode ser uma estratégia um pouco perigosa.

3. Roupas

Segundo relatório divulgado pela NuvemCommerce 2023, lojas do segmento de Moda e Vestuário são as que mais realizaram vendas em 2023, sendo responsáveis por 38% de todos os pedidos realizados na web.

A sugestão para quem deseja se inserir no segmento, é que realize um estudo de mercado e que defina um nicho específico para a realização de investimentos.

Querer abraçar todos os públicos, pode ser um erro fatal para esse tipo de negócio.

4. Cursos e Infoprodutos

Cada vez mais pessoas buscam informações pela internet, mas, enquanto isso acontece, aumenta também a distribuição de conteúdos improcedentes e sem valor.

Quem possui algum tipo de talento específico ou alguma especialização tem a possibilidade de cativar um público sedento por informações seguras e confiáveis.

Diabético pode comer manga? Intolerantes à lactose podem consumir algum tipo de queijo? É seguro substituir o açúcar pelo adoçante?

Há centenas de respostas contraditórias para essas e outras infinitas perguntas, passeando pela internet.

Um nutricionista pode faturar alto ensinando as pessoas a se alimentarem corretamente, e oferecendo acesso a dietas simplificadas para quem precisa mudar de estilo de vida.

Esse é um exemplo básico, apenas para mostrar que profissionais verdadeiramente capacitados podem transformar seu conhecimento e experiência em ensinamentos através da web, conquistando o público e faturando através da venda de cursos, infoprodutos e, até mesmo, de publicidade.

Vale para médicos, advogados, cabeleireiros, manicures, massagistas e todos os especialistas que tenham algo positivo a compartilhar.

Pesquisa de mercado

Há muitas possibilidades para quem quer começar qualquer tipo de venda através da internet, mas o principal aspecto a ser levado em conta antes de iniciar é a necessidade de pesquisa de mercado.

Estudar sobre cases de sucesso e aprender, ao menos, o básico a respeito de um negócio digital é essencial para não cair em armadilhas e ter chances de obter progresso nessa trajetória.

Há inúmeros cursos e treinamentos disponíveis gratuitamente no YouTube, por exemplo.

Importante salientar, também, que trabalhar pela internet também é trabalhar. Quem acredita que terá menos trabalho atuando online do que presencialmente, pode acabar se frustrando quando alcançar o tão sonhado sucesso no empreendimento digital.