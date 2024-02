A Secretaria Municipal de Educação (Semed) e a Comissão de Fiscalização do Transporte Escolar iniciaram, nesta semana e vão até o dia 5 de fevereiro, a primeira inspeção de 2024 dos 110 ônibus escolares que realizam o transporte de alunos das áreas urbanas e rurais de Vilhena.

A ação visa, por meio da inspeção semestral, promover a qualidade e segurança dos alunos, e também garantir que as empresas prestadoras do serviço estejam em cumprimento com as exigências do contrato.

A fiscalização busca avaliar o veículo em sua totalidade, englobando toda a parte mecânica, como engrenagem, motor, câmbio, óleo, freios, barra de direção, pneus, retrovisores e setas. Além disso, as áreas internas também serão avaliadas, observando os assoalhos, teto, janelas, cintos de segurança, limpeza dos ônibus e a quantidade de cortinas, que deverá seguir o padrão de 50% de iluminação natural.

Após o período de fiscalização, as empresas que possuírem pendências em seus veículos serão imediatamente notificadas e terão um prazo determinado para correção das irregularidades, correndo o risco de terem seus veículos impossibilitados de circulação com a permanência dos problemas apontados.

Atualmente, a frota escolar possui 110 ônibus à sua disposição, sendo 102 em utilização e 8 para substituição, atendendo diariamente a 38 linhas e 66 itinerários, alcançando uma média de 4.100 alunos.

Além das fiscalizações realizadas pelo poder executivo, para a circulação dos ônibus escolares também é necessário a vistoria e liberação do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran).