A comunidade de Vilhena está em alerta após relatos de um ladrão que teve a audácia de invadir a mesma casa duas vezes em uma única semana. O incidente, que ocorreu recentemente, destaca a importância da vigilância e da colaboração com as autoridades para garantir a segurança residencial.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a moradora da residência, localizada na Rua Bartolomeu de Gusmão, no Setor 12, está viajando, e a filha que mora próximo está cuidando do imóvel. Contudo, na última segunda-feira, 29, a filha foi averiguar a residência e encontrou a mesma arrombada, quem invadiu o local furtou diversos objetos e móveis.

Entretanto, a filha da vítima chamou um profissional para consertar a porta, todavia, o profissional não pode ir no mesmo dia, e com isso, o ladrão aproveitou a situação e na quarta-feira, 31, voltou e levou praticamente tudo que havia restado no imóvel.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil para ser investigado, haja vista, que quem entrou na casa levou objetos e móveis em um carro, pois há marcas de pneus no local. Nas proximidades há câmeras de segurança, na qual podem ter registrado a ação do bandido.