Um homem foragido da Justiça foi recapturado por policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar no município de Vilhena, na manhã de quinta-feira, 01.

O suspeito, que estava trabalhando em uma fazenda, foi apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública – Unisp de Vilhena.

Ocorrência policial

A Polícia Militar tomou ciência através de denúncia, que um foragido da justiça, estaria homiziado em uma determinada fazenda localizada na BR-364, área rural do município de Vilhena. Com as informações fornecidas, os policiais realizaram a consulta no Banco Nacional de Mandando de Prisão e confirmaram a existência do referido mandado de prisão em desfavor da pessoa denunciada.

Equipes da PM realizaram o deslocamento ao local, onde em contato com o responsável, este confirmou que o suspeito estaria prestando serviços na propriedade há três meses, bem como indicou a casa onde residia com outros funcionários.

Os militares realizaram o cerco policial e verbalizaram dando ordem para que todos saíssem da residência. Do interior da casa saíram quatro homens, sendo um deles o denunciado, que informou já ter conhecimento de um mandado de prisão em seu desfavor.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido e apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública – Unisp de Vilhena.