A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, na tarde de sexta-feira (02), realizando atividade de fiscalização na BR 364, próximo ao Km 519, no município de Ariquemes/RO, interceptou um carregamento de maconha sendo transportada em um caminhão guincho.

No momento da abordagem, foi solicitado que o condutor, de 53 anos, apresentasse os documentos do veículo e a Carteira Nacional de Habilitação. Quando indagado sobre o motivo da viagem, apresentou informações desencontradas e dificuldade para responder com clarezas algumas informações básicas.

A equipe procedeu a fiscalização e ao realizar a inspeção dos pneus, verificou-se uma alteração na estrutura do chassi do veículo, embaixo da rampa do guincho. Após realizar uma inspeção minuciosa, a equipe constatou que se tratava de um compartimento oculto.

Quando questionado o que transportava, o homem informou que se tratava de produto ilícito, porém não soube informar a quantidade, nem que droga se tratava. Nesse momento, foi solicitado que o motorista realizasse o manuseio da rampa para se ter acesso ao compartimento. De imediato, os policiais visualizaram diversos tabletes de substância ilícita.

Ao total, 41 quilos de substância análoga à maconha foram encaminhadas à Polícia Judiciária para destruição. O infrator também foi conduzido à autoridade policial, ficando à disposição do Poder Judiciário.

>>>Vídeo abaixo: