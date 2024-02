Mais um nome surge nos bastidores e ganha força dentro dos apoiadores da atual mandatária Sheila Mosso para sua sucessão municipal em Chupinguaia que ocorre em outubro deste ano.

Trata se do jovem Eliezer Paraiso (sem partido), 34 anos, pecuarista e empresário.

Filho do atual vice-prefeito Daniel Paraiso, Eliezer é morador de Novo Plano há 18 anos, trabalha no ramo agropecuário e serviços diversos junto à sociedade local.

Eliezer acompanhando de perto a movimentação política na “Capital do Boi Gordo” e ajuda no que for possível, adquirindo experiência junto a seu pai no sentido de contribuir e desenvolver município.

Entrevistado, Eliezer diz estar pronto para o desafio no que tange ao pleito municipal, caso seja aprovado em convenção municipal. “Quero usar toda a minha força jovem para trabalhar junto à população Chupinguaia e contribuir, ainda mais, com o crescimento deste maravilhoso município”, destacou.