O Sindicato dos Professores no Estado de Rondônia (SINPROF-RO) divulgou, nesta sexta-feira, 3, Nota de Repúdio contra as declarações do prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro, que foi até uma emissora de rádio local para falar sobre o pedido de ajuste salarial dos profissionais do magistério no município.

De acordo com a sindicato, “Flori tentou colocar a população vilhenense contra a categoria dos Professores da Rede Municipal de Ensino”.

E completa: “essas palavras do prefeito são condenáveis, pois, tentam claramente criminalizar a categoria dos professores pela falta de gestão com os recursos destinados à educação, pois, a própria lei determina – e assegura – que 70% é para valorização profissional (remuneração/salário) e 30% para investimentos e manutenção das escolas”.

A entidade lembra que, em 2023, Flori alegou que “não precisa de deputado federal, de senador, de nada, porque a cidade arrecada cerca de R$ 500 milhões por ano” (leia a nota completa AQUI).

PREFEITO RESPONDE

Entrevistado pelo Extra de Rondônia a respeito da Nota de Repúdio, o prefeito vilhenense mostrou decisão judicial sobre o caso e disse que “o sindicato está escondendo o seu verdadeiro objetivo: descontar a raiva por ter perdido na justiça o pedido de efeito cascata no salário de seus sócios. Falavam que era ‘lei, que era obrigatório’, aí o juiz diz que não e concorda com o prefeito. Amargaram o final de semana”.

Flori também afirmou que “tem uma coisa que o Sindprof fala a verdade. Eu disse mesmo que covardemente nenhum representante dos professores discute melhoria na educação. Ninguém deles nunca procurou a prefeitura para falar dos alunos. É só salário, salário, salário. E o ensino indo por água abaixo. Eu não quero saber de populismo, enfrento o problema de frente e isso é um dos problemas da educação”.

>>> LERIA, ABAIXO, PARTE DA DECISÃO JUDICIAL: