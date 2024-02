Em uma movimentação que promete revigorar a economia local e fortalecer a comunidade, a BMG Foods realizou, nesta segunda-feira, 5, a cerimônia de pré-inauguração de sua mais nova unidade em Rondônia, localizada na próspera cidade de Cacoal.

O evento, liderado pelo diretor Márcio Scalassara e com a presença do prefeito Adailton Fúria, assinala o início de um projeto ambicioso que visa não apenas o desenvolvimento industrial, mas também o bem-estar social da região.

A iniciativa da BMG Foods, uma gigante no setor de processamento de carnes com origens no Paraguai, é um marco para Cacoal, trazendo esperança e novas oportunidades para a população.

Na fase inicial, a empresa prevê a criação de 350 a 400 empregos diretos, com planos de expansão que poderiam dobrar esse número para até 800 funcionários. Além disso, espera-se que a operação da planta gere centenas de empregos indiretos, contribuindo significativamente para a economia local.

Durante a cerimônia, o prefeito Fúria destacou a importância desse investimento para a cidade, não só pela geração de empregos, mas também como um catalisador para atrair mais negócios. Ele também mencionou a visita que fez ao Grupo Maratá em Sergipe, em maio do ano passado, sinalizando futuras parcerias que irão beneficiar ainda mais a região de Cacoal.

A ação social da BMG Foods já se faz presente, com a doação de uma quantidade significativa de carne processada para instituições de apoio, como a Casa São Camilo e outras entidades, evidenciando o compromisso da empresa com as questões sociais da comunidade.

Com a previsão de inauguração oficial da planta para a primeira quinzena de abril, a cidade se prepara para um futuro de prosperidade, com novas oportunidades de emprego e uma forte parceria com uma das líderes do setor de processamento de carnes no mercado internacional, com atuação em 70 países.