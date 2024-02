O Tribunal de Contas do Estado (TCE) reconheceu os esforços da Prefeitura de Corumbiara, concedendo-lhe o prestigioso “Selo Ouro” em reconhecimento à qualidade e transparência em suas práticas administrativas.

A decisão do TCE foi baseada em uma análise minuciosa das ações da administração municipal, focando especialmente na gestão transparente dos recursos públicos e na qualidade dos serviços prestados à população. O “Selo Ouro” é uma distinção reservada para os municípios que atendem aos mais altos padrões de responsabilidade fiscal e transparência na gestão pública.

A prefeitura de Corumbiara se destacou por implementar medidas que promovem a transparência e facilitam o acesso dos cidadãos às informações relevantes sobre as finanças e atividades governamentais. Isso inclui a disponibilização de relatórios detalhados, orçamentos, gastos públicos e outras informações relevantes por meio de plataformas online, garantindo assim a participação ativa da comunidade no monitoramento das ações municipais.

O prefeito Leandro Teixeira Vieira, popular “Leandro da Saúde” (PSB), expressou sua satisfação com a conquista do “Selo Ouro” e destacou o compromisso contínuo da administração em promover a transparência e a eficiência na gestão pública. Ele ressaltou que o reconhecimento do TCE é resultado do trabalho conjunto de toda a equipe municipal, que se empenha diariamente para atender às necessidades da comunidade de forma ética e responsável.

A conquista do “Selo Ouro” não apenas realça a boa gestão da Prefeitura de Corumbiara, mas também fortalece a confiança da população nas instituições governamentais. A administração municipal reafirma seu compromisso em manter e aprimorar os padrões de qualidade e transparência, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da comunidade local.