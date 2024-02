O Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cabixi, Adilson de Almeida Fagundes, enviou nota a redação do Extra de Rondônia, onde fala sobre a conquista dos servidores do aumento no valor do Auxílio Alimentação para a categoria.

>>>Leia nota na íntegra:

O Presidente do SISMUC (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cabixi) Adilson de Almeida Fagundes, vem a público informar de uma importantíssima conquista obtida pela instituição sindical: o aumento do Auxílio Alimentação.

Uma pauta de reivindicação antiga do sindicato, com documentos protocolados desde 2022 (conforme imagem abaixo) e várias audiências com a atual administração, mas valeu apena a persistência em cobrar o direito. Mesmo levando vários “NÃO”, nós não desistimos e não baixamos a cabeça.

Entendo que como Presidente e representante dos Servidores Municipais filiados ao SISMUC tenho sempre que dar uma resposta para aqueles que depositaram um voto de confiança em mim para os representar, e a resposta é sempre o trabalho.

Hoje está no nosso contracheque o Vale Alimentação de R$ 1 mil uma luta do sindicato e com isso parabenizo todos os filiados pela conquista pois a vitória é de todos. Ainda continuamos com uma lista de pautas e reivindicações para o ano de 2024, sendo este aumento do auxílio alimentação apenas uma das conquistas que esperamos alcançar neste ano.

Como Presidente desta instituição, declaro ainda que dentre todos os nossos objetivos para o ano de 2024, temos como principal propósito, continuar lutando pelo nosso Plano de Cargo, Carreira e Salário (PCCS) que ainda é um sonho para as categoria de servidores que não tem, lembro que desde a fundação do Sindicato no ano de 2013, o mesmo vem sendo a pauta mais abordada e desejada, porém sem obtenção de êxito perante o desinteresse das administrações vigentes ao longo destes 10 anos de insistência.