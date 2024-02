A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) lançou nesta semana a campanha “Folia sim, assédio não” em suas redes sociais, visando conscientizar o público sobre o abuso sexual durante o período carnavalesco em Rondônia. A iniciativa segue até o dia 18 de fevereiro de 2024.

A campanha reforça a importância do respeito e do consentimento, buscando a proteção contra a violência de gênero, o combate ao assédio e à importunação sexual no período carnavalesco. A parlamentar enfatizou que o assédio sexual é crime e não deve ser tolerado em nenhuma situação.

“Os blocos e bloquinhos de carnaval já começaram, mas o assédio não pode começar. Divirta-se, caia na folia, mas não permita que alguém tire sua alegria”, declarou Ieda Chaves.

No Brasil, muitas mulheres já tiveram o corpo tocado sem consentimento em locais públicos. Por conta disso, de acordo com os dados do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, o índice de violência sexual contra o público feminino aumenta cerca de 20% nessa época do ano.

Canais para denúncia

Ieda Chaves lembrou que a campanha “Folia sim, assédio não” é um compromisso e recomenda que as vítimas façam a denúncia em caso de abusos, visando a construção de um carnaval mais justo e igualitário. Os contatos são: Polícia Militar (190) e Central de Atendimento à Mulher (180).