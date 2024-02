Na próxima sexta-feira, 09, com o tema do dia, “Grito de Carnaval”, a casa de festa mais animada da cidade dá a largada de cinco dias de festa em comemoração ao carnaval da Diip Bar.

Com dois ambientes, o local é conhecido por sua atmosfera vibrante e boa gastronomia, promete uma experiência única para os foliões. Durante o período festivo, Diip Bar oferecerá a combinação perfeita de diversão e delícias culinárias com seu exclusivo conceito de Open Food e Bar.

Os clientes terão a oportunidade de desfrutar de uma variedade de pratos deliciosos e bebidas refrescantes, tudo incluído no pacote.

Diip Bar garante uma atmosfera festiva, com decorações temáticas, música ao vivo e entretenimento para que todos os presentes tenham uma experiência verdadeiramente memorável.

Está confirmado mais de 15 atrações, com cantores locais e show nacional das bandas “Swing 65”, e “Grupo Contra Mão”, tocando os pagodes mais ouvidos do momento.

O evento será beneficente, ou seja, a pessoa que adquirir a entrada deve levar um quilo de alimento não perecível. Todo alimento arrecadado será doado para famílias carentes e entidades.

O ingresso do primeiro lote está se esgotando, no valor de R$ 180,00 para os cinco dias de festa, com Open Food de orientais, mini hambúrguer, fritas e sobremesas. Lembrando que, todos os dias serão Opens Food das 23h à 01h, na terça-feira, 13/02, será das 22h às 00h – exceto no domingo, 11, com tema “Sunset”.

Já o Open Bar será de Open Budweiser, Catuaba, Absolut, Quero chuva, Rodadas de Tequila, Jack Daniels, Gin Theros e Gummy, cada dia o open será diferente e com horário definido.

Quem deseja adquirir o “Abadá” já está sendo vendido no valor de R$ 30, basta ir até a Diip Bar, localizada na avenida Capitão Castro, 4067, Centro.

Confira os valores de cada lote:

1º lote apenas R$ 180

2º lote R$ 280-(100un)

3º lote R$ 340-(100un)

Confira abaixo toda a programação:

Tema: “Grito de Carnaval “

Dia 09 sexta-feira

Apresentações:

* Boni

* Diogo Amorim

* Meire Cabianchi

* Enevax

Open Food + Open Bar de: Budweiser e Gummy das 21h às 00h

————————————————

Tema: “Micareta”

Dia 10 sábado

Apresentações:

* Thiago Oliveira

* Guilherme Ferrera

* Kazama

* Romário Oliveira

* Ulis

Open Food + Open Bar de: Catuaba, Absolut, Quero Chuva e rodadas de tequila das 21h às 00h.

————————————————

Tema: “Sunset”

Dia 11 Domingo

Apresentações:

* Grupo Contra mão

* Enevax

(Não haverá OPENS)

————————————————

Tema: “Bloquinho da Diip”

Dia 12 segunda-feira

Apresentações:

-Alipe Alves

-Geice Alves

-Suzi Malachias

-Enevax

-Vetorine

-Ulis Oliveira

Open Food + Open Bar de: jack Daniels, Budweiser, Gin Theros, Absolut das 21h às 00h.

———————————————-

Tema: “Tardezinha da Diip”

Dia 13 terça-feira, Início 17hrs.

Apresentações:

-Swing 65 (Pagode Tangara da serra, Mt)

-Vetorine

Open Food + Open Bar de: Absolut, Budweiser e rodadas de tequila das 18h ás 23h.