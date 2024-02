A dupla João de Souza & Bonifácio, originária do Paraná, está em Rondônia para promover seus trabalhos e compartilhar sua música com o público.

A visita incluiu uma passagem pela redação do Extra de Rondônia, onde os artistas puderam falar sobre suas influências, projetos atuais e futuros, bem como estreitar laços com o cenário musical da região.

Com um repertório que mescla elementos tradicionais da música sertaneja com composições autorais, João de Souza & Bonifácio têm conquistado admiradores em diferentes partes do Brasil. A visita a Rondônia faz parte de uma estratégia de expansão de sua base de fãs e de compartilhar sua arte com novos públicos.

Durante a entrevista no Extra, a dupla expressou entusiasmo em conhecer a cultura musical local e compartilhar experiências com artistas e fãs de Rondônia. João de Souza ressaltou: “Estamos encantados com a receptividade do público aqui. É sempre enriquecedor para nós, artistas, conhecer diferentes realidades e trocar vivências musicais.”

Bonifácio complementou, falando sobre os projetos futuros da dupla. “Estamos trabalhando em novas músicas e planejamos lançamentos ao longo do ano. Queremos construir uma conexão duradoura com o público de Rondônia e continuar expandindo nossa música para novos horizontes.”

A equipe do Extra agradeceu a visita da dupla paranaense, destacando a importância de promover a diversidade musical na região. A troca de experiências culturais contribui para enriquecer o cenário artístico local e fortalecer os laços entre músicos de diferentes estados.

João de Souza & Bonifácio encerraram a visita expressando gratidão pelo acolhimento em Vilhena e reforçando seu compromisso em compartilhar sua paixão pela música com o público.

>>>Assista entrevista completa:

