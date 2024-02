O deputado estadual Cássio Gois (PSD), que tem como reduto eleitoral o município de Cacoal, visitou a cidade de Vilhena nesta terça-feira, 7, momento em que cumpriu compromissos com autoridades municipais.

No “Portal da Amazônia”, o parlamentar manteve reunião com o prefeito Flori Cordeiro (Podemos), fez uso da tribuna durante a 1ª sessão ordinária na Câmara de Vereadores e visitou o Lar dos Idosos, onde fez a entrega simbólica de benefícios por ele alocados junto à Assembleia Legislativa de Rondônia, como 4 geladeiras, câmaras frias, liquidificador industrial e televisão 85 polegadas.

“O prefeito Flori falou sobre a terceirização da Saúde e como essa questão começa a colher os frutos de forma muito positiva. Mostrou saldo da secretaria de Saúde de aproximadamente R$ 25 milhões. Isso é importante porque se torna investimento para o município”, resumiu em entrevista ao Extra de Rondônia.

O parlamentar disse que também visitou a Fundação Cultural de Vilhena, momento que foi recebido pelo presidente da entidade, Eliton Costa, que repassou uma demanda da construção de um miniauditório, para atender crianças através de projetos como aulas de músicas. “O projeto é de aproximadamente R$ 300 mil. Estamos levando o pedido para decidir se podemos atender esse pleito. O certo é que daqui há alguns dias estaremos comemorando mais recursos para Vilhena. Tenho esse compromisso”, destacou.

RELACIONAMENTO COM GOVERNADOR

Cássio também falou a respeito do relacionamento político que mantém com o governador Marcos Rocha. “Minha relação com o governador tem sido muito diplomática e respeitosa. É uma pessoa que sabe ouvir as demandas e temos muita tranquilidade para trabalhar com ele, já que sempre está na Assembleia Legislativa. Tem colocado Rondônia nas notícias nacionais de forma positiva”, frisou.

ELEIÇÃO EM CACOAL

Sobre a política em seu reduto eleitoral, o município de Cacoal, Cássio elogiou as ações administrativas do prefeito Adailton Fúria e disse que o mandatário municipal é o candidato natural à reeleição.

“Cacoal é um município equilibrado. O prefeito Fúria está em seu primeiro ano de gestão, com várias obras inauguradas. Vejo uma preocupação dele com relação a obras paradas, Saúde, Educação. Tem previsão de recursos para construção de uma creche. Vamos entregar o mandato com a construção de 4 creches, que são mais de 1.000 vagas para crianças do maternal, de 1 a 5 anos de idade. O prefeito Fúria é inovador e tem tido respeito do cidadão cacoalense. E sempre digo que Fúria precisa de mais tempo de mandato. Ele tem falado pouco sobre isso, mas é, naturalmente, candidato a reeleição. Mas tudo indica que Furia deve disputar mais uma eleição visando concluir seus trabalhos”, avalia.

Para encerrar a entrevista, o deputado disse que Rondônia é um estado muito jovem e requer muita atenção do Poder Público. “Estamos com a missão de colocar Rondônia nos melhores Estados para se viver do Norte do Brasil, já que a lavoura é forte, a terra é fértil e a economia se consolidando”, finalizou.